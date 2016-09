Cloud Print – Neue Android-App zum Drucken

“Die Android-App Cloud Print ermöglicht das Drucken vom Smartphone aus und sorgt so für mehr Flexibilität im Berufsalltag. Besonders Menschen, die oft unterwegs sind und Druckaufträge teilen wollen, sollten einen Blick auf die nützliche App werfen.” Marc Maier von HQ-Patronen.de.

Kostenlos und schnell einrichtbar

Cloud Print ist eine kostenlose Android-App, die von Google entwickelt wird und im Play-Store heruntergeladen werden kann. Sie ermöglicht das Drucken mit einem internetfähigen Gerät und einem konventionellen oder cloudfähigen Drucker. So lassen sich Druckaufträge auch unterwegs mit einem Smartphone oder einem Tablet steuern. Ehe man mit der App loslegen kann, muss man diese zunächst auf dem Gerät installieren und den Drucker bei Google anmelden. Auf der Cloud Print Seite findet man eine Liste der bekanntesten Hersteller und braucht nur den Installationsanweisungen zu folgen, die man in der Betriebsanleitung vorfindet. Konventionelle Drucker müssen mit einem internetfähigen PC verbunden sein, auf dem Chrome installiert ist.

Übersichtlich und leicht zu bedienen

Nach einer erfolgten Installation listet die Android App alle verfügbaren Drucker auf und bietet auch die Möglichkeit an, dass man das jeweilige Dokument auf Google Drive abspeichert. So behält man bei der Benutzung der App stets die Übersicht und kann sich schnell eigene Gruppen zusammenstellen. Verzögerungslos werden die Druckaufträge an den Drucker weitergeleitet und können direkt begutachtet werden. Der Status des jeweiligen Druckauftrages ist dabei jederzeit einsehbar und kann zeitsparend überprüft werden. Dank der chronologischen Anordnung verpasst man wichtige Drucktermine nicht und verliert bei Termindruck nicht den Überblick.

Druckaufträge können jederzeit geteilt werden

Wenige Fingerdrucke reichen aus, um mit der Android App Orientierung, Farbe, Formatgröße und DPI-Auflösung des Druckauftrags einzustellen. Cloud Print merkt sich einmal definierte Einstellungen und sorgt so für zeitsparendes Drucken. Vorhandene Dokumente, unabhängig davon ob es sich um Fotos, Texte oder Präsentationsfolien handelt, können mühelos auf beliebten Social-Media-Seiten geteilt werden. Drucker können mit Cloud Print für Freunde und Arbeitskollegen freigeschaltet werden. Sobald der Druckauftrag erledigt ist, werden die Dokumente von den Google-Servern gelöscht. Die Dokumentrechte werden in der Android-App eingeblendet. Die eingebaute Suchfunktion sorgt mit ihren zahlreichen Filtereinstellungen auch bei vielen Dokumenten zuverlässig für Ordnung.

Mehr Flexibilität im Alltag

Cloud Print ermöglicht es, Druckaufträge mit jedem kompatiblen Android-Gerät an Drucker zu versenden, die mit dem gleichnamigen Dienst von Google verbunden sind. Drucker lassen sich schnell und mühelos anmelden und können dank der App auch unterwegs genutzt werden.