Mobiles Internet – Welche Tarifoption ist die richtige für mich?

Mobiles Internet ist aus dem täglichen Leben kaum noch wegzudenken. Wer alle Funktionen seines Smartphones oder Handys nutzen will, benötigt einen auf die eigenen Bedürfnisse angepassten Tarif. Dienste wie mobiles Surfen, E-Mail und MMS, senden und empfangen zwangsläufig Daten. Diese Daten werden in Megabyte (MB) gemessen und abgerechnet. Wer also moderne Smartphones, wie z. B. Android basierte Geräte, ausreizen will, sollte sich mit den richtigen Tarifen für die mobile Internetnutzung auseinandersetzen. Generell unterscheiden diese sich in drei verschiedene Tarif-Modelle.

Flatrate

Die einfachste und bequemste Art, mobiles Internet zu erfahren, ist die Nutzung eines Flatrate-Tarifs. Diese beinhalten immer ein festgelegtes Inklusivvolumen. Die meisten Anbieter stellen verschiedene Volumina für jeden Nutzertyp bereit. Kleine Flatrates beginnen bei etwa 200 MB pro Monat und k?nnen sich auf mehrere Gigabyte erstrecken. Für den mobilen Internetzugang stellen ausgewogene Tarife, wie z. B. die mobile Internetoption von WinSIM, ausreichend Leistung zur Verf?gung. Hier kann der Nutzer rund um die Uhr für 9,95 EUR mit Highspeed surfen. Um auch Viel-Surfer zu bedienen, sind im Tarif 300 MB Inklusivvolumen enthalten und das ganz ohne Grundgebühr.

Zeitbasierte Tarife

Bei dieser Tarif-Option erwirbt der Nutzer nur eine bestimmte Zeiteinheit, die er im Internet verbringen kann. Oft werden Zeiteinheiten von 1 Stunde bis 24 Stunden angeboten. Diese Option beinhaltet wie die Flatrate eine Volumenbegrenzung. Durch den höheren Preis ist diese Option eher für Wenig-Surfer geeignet.

Preislisten-Option

Hier hat der Nutzer keine spezielle Internet-Option gebucht, dennoch bietet ihm der Provider einen Internetzugang. Dieser Tarif wird pro MB abgerechnet. Die Kosten sind bei Vertragsabschluss in der Preisliste ersichtlich. Diese Option ist, durch die teilweise hohen Gebühren, eher für sporadische Surfer geeignet.