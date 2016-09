Pizza bestellen mit der Bringbutler Android App

Wer bestellt nicht gerne hin und wieder eine Pizza? Ob zu Hause oder am Arbeitsplatz, überall finden täglich Tausende Pizzas, Sushis, Wraps oder Nudeln ihre hungrigen Liebhaber. Natürlich kann man auch seine Pizza bestellen per App . Einfacher und bequemer kann es vermutlich auch für alle Couch-Potatoes nicht mehr gehen …

Woher bekommt man die Bringbutler-App, was kann Sie?

Die Bringbutler-App gibt es als kostenlosen Download im Android Market. Einfach mit dem Handy diese Seite aufrufen und die Bringbutler-App herunterladen. Nach dem Herunterladen funktioniert die App sofort. Mit eurem Android Smartphone könnt ihr auch bequem den angezeigten Barcode fotografieren, und anschließend auf eurem Handy die Bringbutler-App installieren.

Vorteile beim Bestellen mit der Pizza App

Mit der Bringbutler-App wurde ein neues Service Angebot geschaffen. Nun ist man unabhängig vom PC oder Laptop. Mit der App erhälst Du Zugriff auf dein Lieferkonto, oder kannst es selbst direkt einrichten. Die gewählten Lieblingslieferanten werden angezeigt und man kann direkt aus ihrem Angebot wählen. Pizza bestellen am Computer ist mit dieser App nicht mehr nötig. Du loggst dich mit den gleichen Zugangsdaten wie am PC in die App ein, und erhälst den vollen Überblick über die Bestellungen und kannst wie gewohnt die Lieferdienste bewerten. Ab jetzt kannst Du überallPizza bestellen ob Daheim, auf der Arbeit oder anderswo. Im Test zeigte Bringbutler erstaunlich viele Lieferdienste in meiner Umgebung an. Dank der vergebenen Sternchen kann man die Lieferdienste einigermaßen zuverlässig einschätzen, denn nichts ist ärgerlicher als eine papptrockene und kalte Pizza!

Handy oder Computer, ihr Bestell-Account ist immer up to date

Egal ob du in Zukunft die Pizza am Computer oder per App bestellst, die Daten werden automatisch synchronisiert. Dein persönlicher Account von Bringbutler steht Ihnen sowohl per App wie auch über PC jederzeit zur Verfügung. Die Bringbutler-App ist eine wirklich sinnvolle Anwendung, zumindest für all jene, die Pizza lieben. Dies honorieren auch die Kollegen von Androidpit: Wertung “Sehr gut” und auch der Android Market zeigt Bringbutler als aktuell beste Lieferapp an! Für Pizza also eine gute App-Wahl!